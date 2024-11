L’impatto enorme dei cambiamenti climatici: la previsione clamorosa sui lavoratori

MeteoWeb

“I cambiamenti climatici avranno un impatto enorme, c’è una interconnessione tra le conseguenze dei cambiamenti climatici che riguardano catastrofi naturali e demografia, la digitalizzazione e l’aspetto geopolitico”. Lo ha detto il presidente della Bce, Christine Lagarde, alla conferenza ‘Cigno Verde 2024’ circa l’impatto dei cambiamenti climatici sull’economia e sulla politica monetaria. “Al momento siamo 8 miliardi di persone, in base alle stime nei prossimi anni ci saranno altri 2 miliardi di persone e così entro il 2050 la popolazione sarà in doppia cifra”, ha spiegato Lagarde.

“Secondo alcuni studi la gente non potrà più vivere nei posti maggiorente colpiti dai cambiamenti climatici, ad esempio per mancanza di acqua o perché aumenterà il livello del mare”, ha detto ancora il presidente della Bce. Per cui si assisterà ad una “migrazione climatica”. Secondo l’Onu ed alcuni studi “saranno oltre 62 milioni i lavoratori che emigreranno a causa dei cambiamenti“, ha aggiunto Lagarde.

