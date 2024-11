In Calabria la “nevicata perfetta”: bufere in Aspromonte, scalata mozzafiato a Montalto | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Straordinarie nevicate stanno interessando la Calabria dalla scorsa notte. Straordinarie non certo perchè in Calabria la neve sia rara, bensì per il periodo dell’anno in cui si verificano: siamo ancora a novembre, seppur nell’ultimo giorno del mese, in ogni caso in pieno autunno. E la neve è arrivata già oggi a quote medio/basse, cadendo con accumulo fino a 1.100 metri in Aspromonte e fino a 1.000 metri su Pollino e Sila. Le nevicate senza accumulo arrivano più in basso, con rovesci di grandine e gragnola persino a 500–600 metri di quota.

Il nocciolo più freddo deve ancora arrivare e in serata farà ulteriormente diminuire la quota neve. Dopotutto sulle coste piove con +9°C in pieno giorno: è il caso di Reggio Calabria, circostanza davvero rarissima a novembre!

Questa mattina il nostro Massimiliano Pedi si è avventurato nel cuore dell’Aspromonte durante le bufere di neve. Ha raggiunto la vetta della montagna reggina, Montalto, a 1.956 metri di altitudine sul livello del mare, con una scalata straordinaria in ciaspole, e ha documentato la nevicata alla Diga del Menta, a Materazzelli, a Gambarie regalandoci scenari tipici della Lapponia, come possiamo vedere nelle immagini a corredo dell’articolo. L’ha chiamata “la nevicata perfetta“, mai riferimento è stato più azzeccato.

