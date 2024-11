Incendi nello stato di New York: evacuate 160 case | FOTO

MeteoWeb

Un incendio boschivo al confine tra New York e New Jersey si è propagato nel weekend, portando lo stato newyorkese ad emettere un ordine di evacuazione volontaria per circa 160 abitazioni. Come ha riportato il New York Times, la sera di sabato 16 novembre, le raffiche di vento hanno spinto le fiamme a nord-est, superando una linea che i Vigili del Fuoco avevano messo in atto per contenere l’incendio. L’evacuazione ha riguardato due comunità a Warwick, una città a pochi chilometri dal confine tra i due stati.

