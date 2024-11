Indonesia, preoccupa l’eruzione del vulcano Lewotobi: almeno 16000 persone saranno evacuate

MeteoWeb

Il governo indonesiano intende evacuare almeno 16.000 residenti dai villaggi attorno al vulcano Lewotobi Laki-Laki che ha eruttato uccidendo 9 persone e danneggiando migliaia di case, ha affermato un funzionario oggi. Il vulcano Lewotobi Laki-Laki, situato sull’isola di Flores nella provincia di East Nusa Tenggara, rimane nello stato di allerta vulcanica più alto dell’Indonesia dopo essere entrato in eruzione la sera di domenica 3 novembre, seguito da un’eruzione più piccola lunedì sera. Le evacuazioni sono state ostacolate dalla spessa cenere vulcanica su alcune strade, ha affermato un funzionario.

A partire da questa mattina, circa 2.472 dei 16.086 residenti di otto villaggi sono stati evacuati, ha detto a Reuters Heronimus Lamawuran, portavoce del governo regionale di East Flores. “Abbiamo in programma di evacuare temporaneamente i residenti finché non sarà sicuro per loro tornare ai loro villaggi“, ha detto. I residenti sono stati portati in tre edifici scolastici e rifugi temporanei in altri villaggi a circa 20km dal cratere, ha aggiunto Heronimus. “Abbiamo schierato altri camion insieme a personale militare e di Polizia per aiutare le evacuazioni“, ha detto ancora.

Decine tra vittime e feriti e migliaia di case danneggiate

Le autorità hanno rivisto il bilancio delle vittime dell’eruzione da 10 a 9, con 63 feriti e circa 2.384 case e almeno 25 scuole danneggiate. Quattro piccoli aeroporti nell’isola di Flores sono stati chiusi a causa dell’eruzione.

Il governo locale ha dichiarato lo stato di emergenza per i prossimi 58 giorni, il che significa che il governo centrale potrebbe aiutare a fornire aiuti ai residenti.

L’Indonesia si trova a cavallo del cosiddetto “Anello di Fuoco del Pacifico”, un’area di elevata attività sismica dove si incontrano più placche tettoniche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.