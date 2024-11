Indonesia, inondazioni e frane a Sumatra: il bilancio sale a 20 morti

MeteoWeb

Si è aggravato il bilancio delle inondazioni e delle frane causate dalle forti piogge che stanno flagellando da sabato 4 distretti nel nord dell’isola di Sumatra, in Indonesia. I corpi di cinque persone scomparse sono stati estratti da una montagna di fango e macerie nella provincia del Nord Sumatra, ha riferito in una nota il portavoce dell’agenzia indonesiana per i disastri naturali, Abdul Muhari, e ciò ha portato il bilancio (ancora provvisorio) a 20 vittime.

Le piogge stagionali, che durano da ottobre a marzo, rendono l’Indonesia particolarmente vulnerabile a disastri naturali.

