Inghilterra, tanta neve nelle Midlands: caos sulle strade | FOTO e VIDEO

Molte persone nel Derbyshire, contea dell’Inghilterra nella regione delle Midlands Orientali, si sono svegliate di nuovo con la prospettiva di ulteriori sfide per la circolazione stradale questa mattina dopo la forte nevicata di ieri sera e nelle prime ore del mattino che ha scaricato fino a 15cm di neve su strade e marciapiedi in alcuni punti. Una delle strade più colpite durante la notte è stata la A515 da Ashbourne a Buxton, che questa mattina è stata segnalata come “appena percorribile” tra Newhaven e Fenny Bentley.

Altrove, la A54 Buxton Road è chiusa in entrambe le direzioni, insieme alla A537 Cat and Fiddle Road, solo un paio di giorni dopo essere state chiuse martedì 19 novembre a causa delle precedenti forti nevicate nella contea. Chiusa anche la A6024 Woodhead Road dal bivio di Holmfirth a Fieldhead Lane.

Il Derbyshire County Council ha affermato che i suoi spargisale sono stati fuori durante la notte con tutte le strade principali e secondarie cosparse di sale e che è stata effettuata la pulizia delle strade principali della zona. Ma ciò non ha impedito a diversi camion di rimanere bloccati sulla A515 appena a nord di Ashbourne. Il consiglio ha affermato in un post sui social media di evitare di guidare nelle aree interessate.

Ma anche se la neve di oggi dovesse scomparire, il che è ampiamente improbabile poiché si prevede che le temperature si aggireranno intorno allo zero per gran parte della giornata, è prevista altra neve per la notte fino a sabato nel Derbyshire, seguita da un rapido disgelo e successiva pioggia domani sera, che potrebbe causare qualche problema secondo il Met Office.

Non ci sono tante scuole che hanno deciso di chiudere oggi come all’inizio della settimana, ma alcune hanno adottato questa decisione anche oggi.

Nuova tempesta in arrivo

Un’allerta meteo gialla per pioggia e neve entrerà in vigore alle 4 del mattino di domani, sabato 23 novembre, e rimarrà in vigore fino alle 8 di domenica 24. Una nuova tempesta inizialmente porterà neve, poi seguirà pioggia, il che significherà un rapido disgelo che potrebbe portare ad inondazioni in molti luoghi entro il pomeriggio-sera di domani.

