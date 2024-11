Innovazione, i dettagli sull’evento finale del progetto IEMAP organizzato da ENEA

MeteoWeb

Nell’ambito dell’iniziativa internazionale Mission Innovation, l’ENEA organizza l’evento finale del progetto IEMAP (Italian Energy Materials Acceleration Platform), finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per la realizzazione di un laboratorio digitale avanzato che acceleri la progettazione di materiali innovativi nel settore energia. Integrando le capacità del supercalcolo HPC, delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) e di una rete di laboratori sperimentali e computazionali di ENEA, CNR, IIT e RSE, la piattaforma ha sviluppato strumenti per tre ambiti strategici: fotovoltaico, batterie ed elettrolizzatori.

“La progettazione di materiali energetici è spesso rallentata da vincoli tecnologici, disponibilità di materie prime e impatti ambientali. Per questo, IEMAP ha creato un ambiente virtuale ipertecnologico in grado di ottimizzare il processo di ricerca, riducendo il numero di esperimenti fisici e accelerando i tempi di sviluppo. La piattaforma combina un database centralizzato con workflow avanzati per gestire grandi volumi di dati, simulazioni realistiche e applicazioni di IA, operando sul supercomputer CRESCO6, che sarà presto sostituito dal più potente CRESCO8”, si legge.

“L’obiettivo è fornire uno strumento operativo per sviluppare nuovi materiali con proprietà chimico-fisiche superiori, riducendo costi e tempi di ricerca. Durante l’evento conclusivo saranno presentati i risultati raggiunti, le applicazioni sviluppate e le prospettive future di utilizzo della piattaforma, che si candida a diventare un riferimento per la ricerca energetica nazionale e internazionale”, conclude il comunicato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.