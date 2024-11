Alla scoperta dell’innovazione per la montagna: studenti ospiti a Le Village a Sondrio | FOTO

MeteoWeb

Giovedì 14 novembre, gli studenti del Corso di Laurea Triennale in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano – VALMONT – e del Corso di Laurea Magistrale Internazionale in Valorization and Sustainable Development of Mountain Areas – MOUNTAINSIDE hanno partecipato a un’uscita didattica presso le Village di Crédit Agricole di Sondrio, un ecosistema d’innovazione che accelera la crescita delle startup . L’iniziativa ha offerto loro l’opportunità di entrare in contatto con realtà innovative impegnate nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per la montagna, con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle aree alpine.

Durante l’incontro, sono state presentate alcune startup con focus sull’economia della montagna. Tra queste, Digibell – Blockchain Animal Traching, che ha sviluppato il primo sistema integrato per la gestione digitale dei dati degli allevatori, permettendo loro di monitorare la salute degli animali attraverso pc e smartphone; Ecircular, un progetto che promuove l’economia circolare e l’agricoltura sostenibile anche in montagna, adottando modelli di filiera corta per ridurre l’impatto ambientale e sostenendo i piccoli agricoltori nell’utilizzo di energie da fonti rinnovabili; e Criptolario, che con il progetto Meetland – Società Benefit, di cui UNIMONT è partner, sta sperimentando le possibilità formative del metaverso.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di interagire direttamente con i fondatori e i responsabili delle startup, approfondendo i modelli di business, le strategie di sostenibilità e le soluzioni innovative proposte per migliorare la qualità della vita nelle valli alpine. Hanno potuto discutere con tecnici e ricercatori su tematiche legate alla digitalizzazione, alla sostenibilità ambientale e all’applicazione delle nuove tecnologie nella gestione delle risorse naturali.

Questa esperienza ha offerto agli studenti spunti di riflessione sull’importanza di un approccio multidisciplinare per lo sviluppo delle aree montane, in grado di garantire sia la tutela dell’ambiente sia il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali. Innovazione e sostenibilità si confermano, quindi, chiavi fondamentali per il futuro delle montagne italiane e per la loro valorizzazione come risorsa economica e sociale.

