L’inverno scalda i motori in Alto Adige, Sesto Pusteria imbiancata per la 4ª volta

MeteoWeb

L’inverno sta prendendo piede in Alto Adige. Sesto Pusteria, per la 4ª volta in questa stagione autunnale, si è svegliata sotto un manto di neve. Durante la notte, il passaggio di una perturbazione ha portato fiocchi di neve, che si sono concentrati soprattutto lungo la cresta di confine, da passo Resia fino all’alta val Pusteria e in val Badia, come riferito dal meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Domani, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nuove deboli precipitazioni previste per la sera, che si trasformeranno in nevicate in molte valli.

Oltre i 3.300 metri la colonnina di mercurio è scesa a -15°C (Cima Beltovo e Cima Libera). La centrale viabilità informa che sulle strade di montagna è necessaria l’attrezzatura invernale. Chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo e Stalle.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.