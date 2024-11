L’Iran apre ai colloqui sul nucleare ma “senza pressioni e intimidazioni”

MeteoWeb

L’Iran afferma di essere disposto a tenere colloqui sul nucleare, ma non negozierà “sotto pressione e intimidazione”. E’ quanto emerge dal colloquio tra il capo dell’Agenzia internazionale per l’ energia atomica Rafael Grossi e il capo della diplomazia iraniana Abbas Araghchi. I colloqui cruciali sul nucleare a Teheran si tengono settimane prima che il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump entri in carica. Grossi, arrivato a Teheran ieri sera, dovrebbe “negoziare con i massimi funzionari nucleari e politici del paese”, riporta l’agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA.

Grossi ha descritto il suo incontro con il ministro degli Esteri Araghchi come “indispensabile” in un post su X. Araghchi è stato il capo negoziatore dell’Iran nei colloqui che hanno portato all’accordo del 2015. Da parte sua, Araghchi ha affermato che l’incontro è stato “importante e diretto” e ha rinnovato l’impegno dell’Iran nei confronti del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP). “Abbiamo concordato di procedere con coraggio e buona volontà. L’Iran non ha mai abbandonato il tavolo delle trattative sul suo programma nucleare pacifico”, afferma nel suo post. Araghchi ha affermato che l’Iran era “disposto a negoziare” sulla base dell’“interesse nazionale” e dei “diritti inalienabili”, ma non era “pronto a negoziare sotto pressione e intimidazione”. Grossi ha anche incontrato il capo dell’Organizzazione iraniana per l’ energia atomica, Mohammad Eslami, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Tasnim.

