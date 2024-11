Italia, il progetto di 10 anni per la produzione di biometano da biogas di discarica

MeteoWeb

Centro Servizi Ambiente Impianti (CSAI), azienda pubblica partecipata dalla multiutility Iren che gestisce due discariche in provincia di Arezzo, e Waga Energy hanno stretto una partnership di 10 anni per produrre biometano presso la discarica in post gestione di Podere Rota, a Terranuova Bracciolini. Grazie alla tecnologia brevettata WAGABOX, Waga Energy acquisterà da CSAI il biogas grezzo prodotto dai rifiuti che sono stati conferiti quando la discarica era in funzione e lo valorizzerà sotto forma di biometano, sostituto rinnovabile del gas naturale fossile.

Il biometano prodotto dall’impianto sarà immesso nella rete di trasporto di gas e venduto a un fornitore di energia nel quadro di un contratto di acquisto privato di 10 anni (BPA: contratto di acquisto di biometano). L’innovativo progetto associa il know-how di CSAI all’eccellenza di Waga Energy nella produzione di biometano presso i siti di stoccaggio rifiuti. La discarica di Terranuova Bracciolini, chiusa dal 2022 e attualmente in post-gestione, produce biogas che attualmente viene valorizzato tramite cogeneratori per la produzione di Energia elettrica. L’unità WAGABOX® garantirà un’efficienza energetica superiore, fornendo un’energia rinnovabile stoccabile in grado di sostituire i combustibili fossili nei trasporti, nell’industria e nel riscaldamento.

I dettagli sul progetto

L’unità WAGABOX del sito di Terranuova Bracciolini entrerà in funzione nel 2026. L’impianto sarà in grado di immettere fino a 29 GWh l’anno di Energia stoccabile in rete, l’equivalente del consumo di gas naturale di circa 3.400 famiglie italiane. Il progetto eviterà l’emissione in atmosfera di circa 5.900 tonnellate di CO₂ all’anno, sostituendo il gas naturale fossile con il gas rinnovabile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.