Anche l’Italia alla Space Tech Expo Europe 2024 di Brema

MeteoWeb

Si apre a Brema la Space Tech Expo Europe 2024, la principale fiera europea dedicata al settore spaziale e alle tecnologie industriali collegate. L’evento, che si concluderà giovedì 21 novembre, rappresenta un punto di riferimento internazionale per l’intero comparto. Ice-Agenzia parteciperà con una collettiva di 20 aziende italiane, espressione di diverse realtà regionali e di un’offerta variegata di prodotti e servizi. Le competenze italiane spaziano dalla navigazione satellitare alle telecomunicazioni, dai sistemi di propulsione ai componenti elettronici e meccanici, passando per ground stations, data systems, hardware e software.

La manifestazione riunirà imprenditori, decisori, buyer, produttori e fornitori della filiera spaziale, consolidandosi come un appuntamento chiave per il settore. L’edizione 2024 prevede la partecipazione di circa 700 espositori e 8.000 visitatori, confermando il carattere internazionale dell’evento.

Il settore spaziale in Germania, pur rientrando tra i comparti di nicchia, ha registrato nel 2023 un fatturato di 3 miliardi di euro, in crescita del +15% rispetto all’anno precedente. Grazie all’alto livello tecnologico e innovativo dei suoi prodotti, l’industria spaziale tedesca si distingue per una spiccata vocazione all’esportazione. Inoltre, spesso funge da apripista per altre tecnologie, rafforzando la competitività delle imprese coinvolte a livello globale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.