La natura in 25 scatti, tra i finalisti anche un italiano

MeteoWeb

Farfalle e falene intrappolate in un ruscello del Parco Nazionale della Majella sono le protagoniste dello scatto Caduti dal cielo, realizzato dal fotografo naturalista abruzzese Carlo D’Aurizio. Questa immagine ha permesso a D’Aurizio di entrare tra i 25 finalisti del prestigioso concorso internazionale Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award 2025, promosso dal Museo di Storia Naturale di Londra.

Scatti e natura

Carlo D’Aurizio, originario di Roccamorice, nel cuore del Parco Nazionale della Majella, ha una formazione accademica in medicina e chirurgia, con specializzazioni in neurologia e fisiatria. Negli anni ’90, tuttavia, ha sviluppato un interesse crescente per la natura, concentrandosi in particolare sulla microfauna e compiendo ricerche approfondite sulle libellule. Parallelamente, ha coltivato la passione per la fotografia naturalistica, dedicando il suo tempo libero soprattutto ai parchi abruzzesi.

Lo scatto finalista è nato durante un’escursione estiva nella valle di San Bartolomeo, sempre nel Parco della Majella. Qui, il fotografo si è imbattuto in un’immagine tanto inusuale quanto drammatica: un gruppo di insetti senza vita, galleggianti sull’acqua di un ruscello, trattenuti dalla tensione superficiale. Le cause della moria restano un mistero, considerando che nei giorni precedenti non si erano registrate condizioni meteorologiche estreme come caldo eccessivo o temporali.

L’immagine, che richiama lo stile di un quadro impressionista, ha catturato l’attenzione della giuria internazionale, che ha selezionato i finalisti tra oltre 59.000 candidature provenienti da 117 Paesi.

Tra gli altri scatti finalisti, emergono un puma su uno sperone di roccia in Cile, una rana arboricola del Suriname che gonfia le guance per il suo richiamo d’amore, un biologo travestito che si avvicina a una gru americana in via di estinzione, una doppia nube lenticolare sopra un vulcano cileno e persino un tasso intento a osservare graffiti su un muro di una cittadina britannica.

Il pubblico può votare online fino al 29 gennaio 2025 sul sito ufficiale del museo londinese. L’immagine vincitrice e le quattro seconde classificate saranno annunciate a febbraio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.