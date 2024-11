Paura in casa Lazio, Baroni colpito da un malore: come sta l’allenatore

MeteoWeb

Momenti di paura per Marco Baroni. La Lazio ha fatto sapere che il tecnico, “a seguito di un lieve malore accusato mentre era con la propria famiglia” si è recato presso “il nosocomio locale di Gubbio per un controllo. Gli accertamenti hanno dato esito negativo, in quanto si tratta di una forma influenzale che negli scorsi giorni aveva colpito anche altri componenti del Club”. Pertanto, conclude la nota, “mister Baroni da domani sarà regolarmente in campo alla ripresa degli allenamenti. Si rende necessaria questa comunicazione per tranquillizzare l’ambiente”.

