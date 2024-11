La presentazione delle linee guida per la mitigazione del rischio valanghe: l’appuntamento a Roma 

MeteoWeb

Il 20 novembre 2024, presso la Sala del Parlamentino della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, si terrà la presentazione delle nuove linee guida per la valutazione e mitigazione del rischio valanghe sulle infrastrutture. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per affrontare le sfide poste dal rischio valanghe nelle aree montane, proponendo strumenti pratici di policy rivolti a Comuni montani e comunità locali. L’incontro sarà un’occasione unica per confrontarsi sulle sfide attuali della sicurezza montana e condividere buone pratiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.