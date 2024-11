Lituania, al via la seconda gara per l’eolico offshore da 700 MW: il vincitore atteso nel 2025

MeteoWeb

Il National Energy Regulatory Council (NERC) della Lituania ha lanciato la sua seconda gara d’appalto per l’eolico offshore, cercando uno sviluppatore per un parco da 700 MW. Il vincitore dovrebbe essere annunciato entro il 2 maggio 2025. All’inizio di quest’anno era stata aperta la gara d’appalto, ma il processo è stato interrotto ad aprile dopo che era stata presentata una sola offerta. Ignitis Renewables, il vincitore della prima asta e maggior azienda del settore nel paese, ha già annunciato la sua partecipazione alla seconda gara e sta attualmente cercando un partner. L’anno scorso la società lituana, insieme al gruppo Ocean Winds, è stata confermata come sviluppatrice del primo parco eolico offshore del paese. La Lituania prevede di avere due progetti eolici offshore con una capacità combinata di 1,4 GW.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.