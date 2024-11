La Lituania stanzia 5 milioni per il sistema energetico ucraino: i fondi per le centrali fotovoltaiche

MeteoWeb

Il governo lituano ha stanziato oggi un contributo di 5 milioni di euro a sostegno del sistema energetico dell’Ucraina. I fondi saranno utilizzati per l’installazione di centrali fotovoltaiche nelle istituzioni educative, mediche e civili del Paese. Secondo quanto affermato in un comunicato stampa pubblicato oggi, l’assistenza al settore energetico non solo intende essere un importante contributo per garantire l’approvazione energetica, ma mira a sviluppare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile da parte di Kiev.

