Londra mette definitivamente al bando le miniere di carbone

Londra ha formalizzato oggi la definitiva messa al bando delle miniere di carbone, segnando un altro capitolo nella lunga transizione verso un futuro più sostenibile per il Regno Unito. L’annuncio arriva a margine della Cop29, la conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso a Baku, e segna la chiusura di un’epoca in cui il carbone rappresentava uno dei pilastri fondamentali dell’industria energetica britannica.

Il governo laburista di Keir Starmer aveva già dato avvio, negli anni scorsi, a un programma di dismissione delle miniere di carbone, culminato con la chiusura dell’ultima miniera operativa nel 30 settembre scorso, situata nella contea inglese di Nottingham. Con l’annuncio odierno, il governo ha ufficialmente sancito l’esclusione del carbone come fonte di energia, un passo importante verso l’impegno di ridurre l’inquinamento e promuovere la transizione verde.

Il sottosegretario all’Energia, Michael Shanks, ha comunicato la decisione, sottolineando che il governo intende presentare e approvare una legge ad hoc sul bando, anche se non sono stati specificati i tempi esatti per la sua introduzione in Parlamento. La dichiarazione si inserisce in un contesto più ampio di impegni presi dal governo britannico, che punta a rivitalizzare il ruolo di leader del Regno Unito nella lotta contro i cambiamenti climatici.

A Baku, durante la Cop29, lo stesso Keir Starmer ha ribadito l’obiettivo del governo di ridurre significativamente l’inquinamento causato dai gas serra, perseguendo la transizione verso un futuro senza emissioni di CO₂ entro il 2050. In questo scenario, il bando alle miniere di carbone si inserisce come un passo fondamentale per garantire la sostenibilità a lungo termine e raggiungere gli obiettivi climatici internazionali.

In conclusione, il governo di Londra dimostra così la sua determinazione nel voler tracciare una strada chiara verso la decarbonizzazione del Paese, impegnandosi ad accelerare il processo di transizione verso fonti di energia più pulite e rinnovabili.

