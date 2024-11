L’Unione Europea mobilita 28,6 miliardi di euro per il clima nel 2023

MeteoWeb

Nel 2023, l’Unione Europea ha messo in campo un imponente ammontare di 28,6 miliardi di euro in finanziamenti per il clima provenienti da risorse pubbliche, affiancati da ulteriori 7,2 miliardi di euro di fondi privati. Questi investimenti sono destinati a supportare i paesi in via di sviluppo nel loro sforzo di ridurre le emissioni di gas serra e di adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici. Le informazioni sono state ufficializzate oggi dal Consiglio dell’Ue, in preparazione alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, nota come Cop29, che si svolgerà dall’11 al 22 novembre a Baku, in Azerbaigian.

Durante la prossima Cop29, i partecipanti si impegneranno a rivedere l’attuale obiettivo collettivo di finanza climatica, che è fissato a 100 miliardi di dollari all’anno fino al 2025. Una nota del Consiglio Ue precisa che “circa la metà dei finanziamenti pubblici per il clima destinati ai paesi in via di sviluppo è stata destinata all’adattamento climatico o ad azioni trasversali”. È importante notare che le cifre presentano un lieve calo rispetto ai 40 miliardi mobilitati nel 2022.

