Malaria, bambini africani resistenti al farmaco

MeteoWeb

Uno studio condotto in Uganda ha rivelato la presenza di resistenza parziale al farmaco antimalarico artemisinina in bambini africani con malaria grave. La ricerca, pubblicata sul Journal of the American Medical Association e presentata all’Annual Meeting of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene, ha documentato che 11 bambini su 100, tra i 6 mesi e i 12 anni, non hanno mostrato una completa risposta al trattamento con artesunato, un derivato dell’artemisinina. Inoltre, 10 pazienti hanno avuto una recidiva di malaria causata dallo stesso ceppo, suggerendo che il trattamento non aveva eliminato completamente i parassiti. Questo è il primo studio che evidenzia una resistenza parziale nei bambini africani con malaria complicata. La resistenza all’artemisinina, che era già emersa in Asia, sta ora mostrando segni di diffusione in Africa, dove la malaria è la principale causa di morte, soprattutto tra i bambini. Sebbene tutti i pazienti siano guariti, i ricercatori sono preoccupati che il farmaco stia perdendo efficacia, con la possibilità che i parassiti sviluppino resistenze simili a quelle osservate nel Sud/Est asiatico. Questo fenomeno potrebbe compromettere gravemente i progressi nella lotta contro la malaria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.