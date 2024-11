Malore in Olanda-Ungheria: perché il calciatore Weghorst è finito nella bufera

MeteoWeb

L’allenatore in seconda dell’Ungheria Adam Szalai è stato dimesso dall’ospedale poche ore dopo il suo ricovero dopo un collasso a bordo campo durante la partita della Nations League contro l’Olanda sabato sera. “Ha trascorso la notte nell’hotel della squadra e sta tornando a Budapest con la squadra”, ha detto domenica un portavoce della nazionale ungherese ai broadcaster M4. Su Instagram, Szalai ha detto: “grazie per i messaggi, sto bene”. Szalai, 36 anni, si è sentito male nei primi minuti della partita ed è stato portato in ospedale ad Amsterdam per gli esami. “Adam Szalai si è sentito male nei primi minuti della partita Olanda-Ungheria, ma le sue condizioni sono stabili ed è cosciente”, ha affermato una dichiarazione della Federazione calcistica ungherese in una nota ancora durante il primo tempo.

La partita è ripresa dopo una pausa di 12 minuti e l’Ungheria è stata sconfitta per 4-0 dall’Olanda. L’Ungheria ospiterà la Germania martedì per la partita finale della fase a gironi.

Le critiche all’attaccante Weghorst

L’attaccante olandese Wout Weghorst ha trasformato un calcio di rigore, esultando con passione davanti ai propri tifosi. La sua celebrazione, con un gesto verso i tifosi, ha scatenato un dibattito nel Paese. Diversi ex calciatori hanno criticato la scelta di esultare in maniera così scatenata dopo l’episodio del malore di Adam Szalai.

Weghorst, tuttavia, ha spiegato di non aver considerato la celebrazione inappropriata: “non ho mancato di rispetto a nessuno. Guardando indietro, forse sarebbe stato più rispettoso esultare con meno entusiasmo”.

Il sostegno del capitano Virgil van Dijk

A difesa di Weghorst si è schierato il capitano olandese Virgil van Dijk: “non mi è sembrata una reazione fuori luogo”, ha dichiarato. Van Dijk. “È stato un grande shock vedere una persona tremare e accasciarsi, ma fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze”.

🚨🚨| Don’t scroll without liking this Wout Weghorst goal ♥️ Netherlands 1-0 Hungary. #NEDHUNpic.twitter.com/6mzgHMKLIf — Sports PARODY Freak (@parody_freak) November 16, 2024

