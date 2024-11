Maltempo a Bologna e il Ravone tombato: “Chi deve intervenire?”

MeteoWeb

Nella giornata di oggi, la Giunta del Comune di Bologna ha avuto un incontro con i residenti di via Zoccoli, dove si è discusso della situazione del Ravone, che in quella zona ha straripato, rendendola una delle più colpite dall’alluvione. Durante l’incontro, l’assessore alle Reti idriche, Daniele Ara, ha chiarito: “Il canale è demaniale, è gestito dalla Regione ed è tombato. Adesso stiamo cercando di capire chi deve intervenire“.

Ara ha aggiunto che “a breve, dunque, incontreremo i condomini e i loro tecnici per cercare di capire chi deve fare cosa“. A differenza di altri aspetti più controversi emersi dopo l’ormai nota ordinanza su via Zoccoli, l’assessore ha sottolineato che il tema del Ravone “è pubblico“. Ha proseguito affermando: “Il Ravone in quel punto era pulito, noi lo metteremo a posto, ma è chiaro che sotto la città il rischio che poi venga fuori da qualche altra parte, se ricapita un quantitativo d’acqua del genere, c’è. Però quello è il problema di medio-lungo periodo, che riguarda tutta la collina: come facciamo in modo che dalla collina fluisca meno acqua verso la città?“.

Ara ha concluso dicendo che “nell’immediato stiamo attivando da subito un confronto con la Regione per capire chi fa cosa“. L’assessore ha incontrato i residenti insieme all’assessore all’Urbanistica, Raffaele Laudani.

