Maltempo, a Reggio Calabria un rovescio di gragnola e +8°C in pieno giorno

Appena +8°C in pieno pomeriggio e un forte rovescio di gragnola: non siamo al Nord Italia né in pieno inverno, bensì a Reggio Calabria al 30 novembre. Uno scenario eccezionalmente anomalo, documentato dalle immagini a corredo dell’articolo. E in serata arriveranno i nuclei più freddi, mentre il maltempo continuerà anche domani. A Reggio Calabria oggi sono caduti – fino al momento – 13mm di pioggia.

