Maltempo, Abruzzo sconvolto: dal caldo anomalo al freddo polare in 24 ore

L’Abruzzo sta vivendo una fase meteorologica decisamente dinamica, caratterizzata dal passaggio di un fronte perturbato di origine nord-atlantica. La perturbazione è stata preceduta da forti venti di Libeccio e Garbino, quest’ultimo responsabile di un eccezionale rialzo delle temperature minime, sia lungo la fascia costiera che nelle aree montane.

Il Garbino, un vento caldo e secco che scende dai rilievi, ha portato valori termici ben al di sopra delle medie stagionali, conferendo un clima quasi primaverile alla regione.

Temperature record sulla costa

Le località costiere abruzzesi hanno registrato temperature insolite per la stagione autunnale. Ecco i dati più significativi:

Francavilla al Mare: +19,2°C

Montesilvano: +18,8°C

Chieti Scalo: +18,7°C

Pianella: +17,9°C

Pescara: +17,4°C

Torrevecchia Teatina: +17,3°C

Silvi: +17°C

Città Sant’Angelo: +16,8°C

Questi valori, particolarmente elevati, sono il risultato dell’effetto di compressione e riscaldamento dell’aria tipico del Garbino.

Anomalie termiche anche in montagna

Anche le aree montane abruzzesi hanno sperimentato temperature eccezionalmente miti. Di seguito alcuni dati rilevati:

Altopiano delle Rocche: + 7,2°C

Pescasseroli: +8,2°C

Pescocostanzo (loc. Quarto di Santa Chiara): +8,3°C

Altopiano delle Cinque Miglia: +8,8°C

Campo di Giove: +10,1°C

Questi valori risultano particolarmente anomali, soprattutto per località che solitamente, in questo periodo, presentano temperature significativamente più basse.

Il quadro meteorologico è destinato a cambiare nelle prossime ore con l’arrivo di aria più fredda a seguito del fronte perturbato. Questo porterà un netto calo delle temperature, accompagnato da un abbassamento della quota neve. Si prevede che la neve possa scendere fino ai 1200 metri, segnando il ritorno a condizioni invernali, soprattutto nelle zone montane.

Questo passaggio repentino da temperature miti a un clima più rigido evidenzia la variabilità delle condizioni atmosferiche tipiche dell’autunno. Eventi come questi sottolineano l’importanza di un costante monitoraggio meteorologico, in grado di prevedere i rapidi cambiamenti che influenzano il territorio regionale.

