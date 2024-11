Maltempo Brasile, inondazioni a Paranavaí: strade sommerse e negozi allagati | VIDEO

MeteoWeb

La pioggia intensa caduta nel Paraná, stato nel sud del Brasile, ha causato inondazioni a Paranavaí, sorprendendo i residenti e influenzando il traffico in diverse zone della città. In un’ora, tra le 10:45 e le 11:45 di questa mattina, la città ha registrato 26,4mm di pioggia. Il momento peggiore è avvenuto tra le 11:15 e le 11:30, quando in soli 15 minuti sono caduti circa 20mm. Questa pioggia, caduta in un periodo di tempo molto breve, è responsabile delle inondazioni, perché l’acqua cade così intensamente che il sistema di drenaggio stradale non riesce a drenare l’intero volume.

Le immagini condivise dai residenti sui social media mostrano strade completamente sommerse dall’acqua, veicoli fermi, nonché esercizi commerciali colpiti dalle inondazioni. Ne derivano grandi disagi al traffico e alle attività commerciali locali.

Secondo la meteorologa Ângela Costa, solo nelle ultime 24 ore l’accumulo di pioggia è stato di 85 millimetri, e la condizione instabile continuerà durante il weekend.

Secondo il Sistema di Tecnologia e Monitoraggio Ambientale del Paraná (Simepar), la forte pioggia è stata causata dalla combinazione di alte temperature e alta umidità nell’aria, un evento comune in questo periodo dell’anno.

