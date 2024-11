Maltempo in Brasile, posticipate le qualifiche di Formula 1: la situazione | VIDEO

MeteoWeb

Pioggia battente e qualifiche del gran premio di Formula 1 del Brasile posticipate a Interlagos, dove si dovrebbe tornare a girare dopo la gara sprint. La giuria darà un aggiornamento alle 19.45 ora italiana. “La pioggia è molto forte, non so se riusciremo a correre oggi”. ha detto il team principal della Ferrari Fred Vasseur. “Forse dovremo svegliarci presto domattina. L’asfalto è nuovo e non sappiamo come può reagire a una pioggia simile”.

The heavens have opened above Interlagos! 🌧️ Quali starts in 30 mins ⏰#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/daXxPufdR8 — Formula 1 (@F1) November 2, 2024

