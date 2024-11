Maltempo e forte vento in Abruzzo: danni e disagi su tutto il territorio

MeteoWeb

Le ultime 24 ore in Abruzzo sono state segnate da venti violentissimi che hanno provocato disagi e danni in tutte le province. Caduta di alberi, rami spezzati, strutture divelte e coperture danneggiate sono solo alcune delle conseguenze del maltempo. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per mettere in sicurezza il territorio e affrontare le situazioni di emergenza.

Nel Teramano, particolarmente colpito, i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre quaranta interventi, concentrandosi sulle zone interne, nel capoluogo e nella Val Vibrata. Durante la notte, è stato necessario un intervento presso la chiesa di San Giovanni a Castelnuovo di Campli, dove il vento ha sollevato una porzione della copertura provvisoria, scaraventandola in strada e in parte su un’abitazione vicina. La violenza del vento ha inoltre causato la caduta di elementi della copertura all’interno della navata della chiesa. A seguito dell’evento, il Comune di Campli ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc).

Sempre nel Teramano, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto sono intervenuti questa mattina in via Flaiano, nella zona Santa Scolastica di Corropoli, per rimuovere porzioni di copertura staccatesi da un edificio artigianale.

Situazione critica anche a Farindola, dove il Coc è stato attivato per coordinare gli interventi e monitorare i danni, che includono alberi abbattuti, tetti e facciate danneggiate, interruzioni della fornitura elettrica e un impianto fotovoltaico del campo sportivo completamente divelto. Diverse auto sono state colpite da alberi e tegole cadute. Il sindaco Luca Labricciosa ha lanciato un appello alla cittadinanza: “Invito tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare eventuali situazioni di pericolo e tutti i danni per la ricognizione puntuale, in quanto è intenzione dell’amministrazione comunale chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale“.

Anche a Pescara il vento ha imposto misure preventive: il Comune ha disposto questa mattina la chiusura di tutti i parchi e della Pineta Dannunziana per evitare ulteriori rischi.

Le autorità raccomandano prudenza e invitano i cittadini a segnalare prontamente ogni situazione critica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.