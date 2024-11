Maltempo, arcipelago eoliano isolato: a Lipari flagellata la frazione di Acquacalda | VIDEO

MeteoWeb

Sono ore di grande preoccupazione per i residenti della località costiera di San Gaetano, nella frazione liparese di Acquacalda. Le onde, alte diversi metri, non solo hanno sommerso e danneggiato la sede stradale, danneggiando l’asfalto in numerosi punti, ma si sono spinte con violenza fino a invadere le pertinenze delle abitazioni. Sulla strada sono state trascinate anche le barriere “new jersey” posizionate a delimitazione lato mare. Gran parte della strada litoranea risulta dunque impraticabile, costringendo i cittadini a percorrere la pericolosa strada provinciale Acquacalda-Quattropani per raggiungere le altre zone dell’isola.

La prima violenta mareggiata di questo inverno ha riportato drammaticamente all’attenzione l’urgenza di realizzare, in tempi brevi, un sistema di protezione per questa parte di Acquacalda. Una questione che, tra ostacoli burocratici, rinvii e iter autorizzativi, si trascina da troppo tempo.

Nella notte tra ieri e oggi, il forte vento, con raffiche che hanno superato i 50 km/h, ha ulteriormente ingrossato il mare, costringendo i mezzi di linea a rimanere ormeggiati nei porti. L’unica eccezione è stata la nave “Nerea” di Caronte & Tourist Isole Minori, che ha garantito i collegamenti tra Milazzo, Vulcano e Lipari. Le altre cinque isole e la frazione di Ginostra sono invece rimaste isolate.

Video di Bartolino Leone

