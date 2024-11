Maltempo, forte vento anche tra Lazio e Umbria: alberi e pali caduti

MeteoWeb

Il forte vento delle scorse ore ha costretto i Vigili del Fuoco a realizzare molti interventi anche nel Lazio e in Umbria. Rami, pali caduti o per insegne pericolanti a Roma e nell’area metropolitana, con i pompieri intervenuti per mettere in sicurezza le aree. Tra gli interventi alcuni sono stati svolti in via della Giustiniana, a Segni e a Cerveteri. Piante e rami spezzati dalla pioggia e dal vento anche tra Terni e Narni. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco ma non vengono comunque segnalati problemi per le persone. Nella mattinata, un ramo si è spezzato, cadendo su un’auto in sosta in via Cesare Battisti. Al momento ci sono una decina d’interventi in coda.

