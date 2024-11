Maltempo in Sicilia, continua a piovere a Catania: incredibile Giarre, supera i 420mm!

MeteoWeb

Continua a piovere a dirotto nella Sicilia orientale, a Catania e dintorni. Forti piogge stanno colpendo il capoluogo etneo, anche in pieno centro. In questa zona della Sicilia, oggi è il 5° giorno di pioggia consecutivo: dalla mezzanotte sono caduti 111mm a Giarre, 92mm a Zafferana Etnea, 80mm a Linera, 72mm a Nunziata, 70mm a Fornazzo, 59mm a Riposto, 46mm a Viagrande, 42mm a Fontanarossa, 38mm a Pedara, 35mm a Nicolosi, 34mm a Mascalucia, 30mm a Catania San Giorgio e alla Barriera di Catania, 29mm a Misterbianco, 23mm a Motta Sant’Anastasia, 22mm a San Giovanni La Punta, 21mm a San Gregorio di Catania.

Non si tratta di piogge alluvionali, ma diluite nel tempo, forti, costanti, abbondanti: l’ideale per i terreni colpiti nei mesi scorsi dalla siccità, ormai superata. Piove a dirotto anche sulla costa e in tutto l’hinterland di Catania città. Impressionanti gli accumuli pluviometrici degli ultimi 4 giorni: Giarre ha superato i 420mm di pioggia, dopo aver concluso il mese di ottobre con oltre 650mm di accumulo mensile. In meno di due mesi è a 1.100mm di pioggia, recuperando completamente tutto il deficit idrico della scorsa stagione invernale. E questo vale per tutta l’area peloritana-nebroidea-etnea che da agosto sta vivendo un periodo di piogge davvero eccezionale.

Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con piogge costanti almeno per altri 5-6 giorni.

