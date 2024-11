Maltempo in Sicilia, oggi 9° giorno di pioggia consecutivo: clamorosi 1.050mm di pioggia a Giarre, DATI pluviometrici eccezionali per tutta l’isola

MeteoWeb

Ennesima giornata di piogge torrenziali in Sicilia: la situazione è critica tra Messina e Catania, in modo particolare sul versante orientale dell’Etna, dove dalla mezzanotte sono caduti 511mm di pioggia a Giarre, 304mm a Nunziata, 225mm ad Acireale, 223mm a Riposto, 201mm a Linera, 168mm a Lavinaio, 164mm a Piedimonte Etneo, 155mm a Viagrande, 154mm a Linguaglossa, 150mm a Fornazzo, 101mm a Zafferana Etnea, 97mm a Calatabiano. La situazione è drammatica tra Giarre e Acireale, dove si temono vittime per la furia del maltempo: numerose auto sono state trascinate in mare, si tratta di una vera e propria alluvione.

Nella mappa della protezione civile le piogge odierne in Sicilia:

Impressionante la pioggia torrenziale che sta cadendo da giorni a Giarre, sulla costa jonica settentrionale della provincia di Catania: con l’eccezionale precipitazione odierna, siamo a 1.052,3mm mensili caduti in 9 giorni di pioggia: si tratta di un record straordinario per tutta la Sicilia. E’ un accumulo ancora molto parziale per una località che ha una media pluviometrica annua inferiore ai 650mm di pioggia. Significa che negli ultimi nove giorni è caduta quasi il doppio della pioggia che solitamente cade in un anno!

I quantitativi pluviometrici sono eccezionali non solo a Giarre, ma in tutta la provincia di Catania dove tantissime località hanno superato i 200mm di pioggia negli ultimi cinque giorni. Anche in centro, nel capoluogo etneo, sono caduti oltre 150mm di pioggia.

E quella di Catania non è l’unica provincia della Sicilia in cui sta piovendo in modo eccezionale. Negli ultimi giorni, infatti, diluvia in modo torrenziale anche nel sud/est dell’isola. Particolarmente colpita Siracusa, che negli ultimi giorni ha avuto 170mm di pioggia in città e oltre 250mm di pioggia nell’entroterra. Grandi piogge anche nel ragusano e nell’agrigentino, sugli Iblei e sulla costa di Licata (già colpita da una grave alluvione nel mese di settembre).

I dati sono quelli ufficiali dei pluviometri della rete regionale della protezione civile:

Ma in generale, in tutta l’isola sta piovendo in modo abbondante, intenso e costante. Quello di oggi, 13 novembre, è il 9° giorno di pioggia consecutivo e non c’è una sola zona della Sicilia che sia a secco, comprese le isole minori, basti pensare ai 52mm di pioggia caduti a Favignana e ai 50mm a Lampedusa. Di seguito la mappa con le piogge dei cinque giorni scorsi (escluso oggi).

Emergenza siccità definitivamente archiviata

Ovviamente è superfluo aggiungere che la siccità dei mesi scorsi è totalmente superata, in via definitiva e assoluta. E’ stato un evento isolato in un contesto ventennale in cui in Sicilia piove tanto e spesso, in modo sempre più abbondante e frequente. E’ dal 2002 che non c’era un periodo di deficit idrico in Sicilia, c’è stato la scorsa stagione autunnale e invernale tra autunno 2023 e primavera 2024 a causa del fenomeno di El Niño che ha limitato le precipitazioni in tutto il Mediterraneo, e in modo particolare in Sicilia. Già da maggio 2024 la situazione è tornata alla normalità, e pur con un ritorno delle piogge normali da maggio a luglio, trattandosi di mesi estivi da sempre poco piovosi, non c’è stato l’atteso recupero idrico.

La situazione si è ribaltata da agosto, che è stato piovosissimo in piena estate. Eccezionali surplus idrici in molte aree della Sicilia anche a settembre e ottobre, e adesso questo novembre straordinariamente piovoso archivia definitivamente il modesto episodio di siccità dei mesi scorsi che ha fatto tanto rumore per il dilagante catastrofismo climatico, in modo esagerato rispetto alla reale entità del fenomeno in sé. In ogni caso ormai ampiamente superato. Al punto che il 2024 in Sicilia si concluderà con diffusi surplus pluviometrici: di questa fantomatica siccità non rimarrà neanche traccia negli annali storici della climatologia isolana.

Anzi. Adesso il problema è esattamente l’opposto: l’eccesso di acqua piovana. E su MeteoWeb lo avevamo scritto in tempi non sospetti…

