Maltempo Sicilia, alluvione a Giarre e Acireale: auto trascinate in mare, situazione drammatica | FOTO e VIDEO

Situazione sempre più critica sulla costa catanese a causa del maltempo, con piogge persistenti che stanno scaricando enormi accumuli. Una grave alluvione sta interessando la zona di Giarre, dove nelle ultime 24 ore sono caduti ben 493mm di pioggia (547mm nelle ultime 48 ore!). Strade come fiumi, esondazioni di diversi rii e pesanti allagamenti si registrano tra Giarre, Altarello di Riposto e zone limitrofe. Le auto vengono trascinate dalla furia dell’acqua e stanno finendo in mare: la situazione è drammatica, si temono vittime.

Torre Archirafi, Riposto, Giarre, Acireale, Aci Sant’Antonio sono i comuni del Catanese maggiormente colpiti dal maltempo. A Torre Archirafi, frazione di Riposto, le strade si sono trasformate in fiumi e le auto vengono trascinate via dalla forza dell’acqua. I veicoli sembrerebbero vuoti. Nella frazione di Altarello, un fiume è esondato e ha invaso il piano terra di un’abitazione dove all’interno vi erano 4 persone, di cui due disabili. Sul posto è arrivato anche il mezzo anfibio dei Vigili del Fuoco. I pompieri sono intervenuti anche per soccorrere alcune persone ed auto rimaste bloccate in via Aldo Moro ad Aci Sant’Antonio. La strada risulta totalmente allagata e le persone intrappolate dentro le loro auto. Il supermercato adiacente alla strada è completamente allagato e le persone all’interno sono state soccorse

Intervento anche ad Acireale, in via Rocco Chinnici, dove una persona è stata soccorsa nella sua casa completamente allagata. Sempre ad Acireale, la strada provinciale all’altezza della frazione di Santa Tecla è al momento bloccata per una frana che interessa la riserva naturale de La Timpa.

Salgono a 64 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco in tutto il territorio della provincia di Catania. Tredici gli interventi in corso per soccorso a persone, danni d’acqua, assistenza, dissesti statici e recupero di autovetture e veicoli. È stato inoltre richiamato personale dei Vigili del Fuoco per garantire il supporto necessario.

L’autostrada è chiusa tra Giarre e Siracusa a causa degli allagamenti: molti automobilisti in panne. È fortemente sconsigliato mettersi in viaggio in queste zone: la situazione è estrema.

Nelle ultime 24 ore, segnaliamo anche 289mm di pioggia caduti a Nunziata, 225mm ad Acireale, 200mm a Linera, 169mm a Lavinaio, 157mm a Piedimonte Etneo, 156mm a Viagrande. Prestare massima attenzione in zona.

Dalle ore 10:35 sulla linea Messina – Catania, la circolazione ferroviaria è rallentata tra Giarre Riposto e Acireale per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. Previsti rallentamenti fino a 30 minuti.

