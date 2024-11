Maltempo in Sicilia, scuole chiuse anche giovedì 14 novembre nei Comuni più colpiti | ELENCO

MeteoWeb

Anche domani, giovedì 14 novembre, le scuole rimarranno chiuse in alcuni comuni della Sicilia, per il quarto giorno consecutivo. Stavolta l’allerta meteo non c’entra: domani tornerà a splendere il sole. Le ordinanze dei Sindaci, infatti, dipendono dal forte maltempo delle scorse ore e sono limitate ai comuni più colpiti dalle piogge alluvionali odierne. Si tratta, infatti, di misure precauzionali volte a consentire verifiche e controlli nelle strutture degli istituti duramente colpiti dal maltempo.

Di seguito l’elenco dei Comuni in cui i Sindaci hanno deciso di chiudere le scuole:

Giarre

Riposto

Mascali

Viagrande

Acireale (solo superiori)

