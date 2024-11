Maltempo, decine di interventi in provincia di Forlì-Cesena nelle ultime 48 ore

MeteoWeb

Circa 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato la provincia di Forlì–Cesena dalla notte di martedì 19 novembre. Le operazioni si sono concentrate principalmente sulla rimozione di alberi e rami caduti a causa delle forti raffiche di vento. La zona collinare è risultata la più colpita, in particolare nei comuni di Rocca San Casciano, Dovadola e Modigliana, con numerosi interventi anche nelle colline circostanti Cesena. Fortunatamente, non si segnalano danni significativi né persone coinvolte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.