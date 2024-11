Maltempo Lazio, forte vento a Fiumicino: alberi e rami caduti

MeteoWeb

Il territorio di Fiumicino è messo a dura prova dal forte vento che, oltre a scatenare un’intensa mareggiata, ha provocato la caduta di alberi. Le raffiche stanno raggiungendo intensità di 50-60km/h. Su coordinamento della Polizia locale, stanno intervenendo le associazioni di Protezione Civile per la rimozione delle alberature e la messa in sicurezza delle strade interessate. Al momento, risultano caduti due alberi sul Lungomare della Salute ed un palo telefonico in via Luigi Reverberi ad Isola Sacra; ed ancora, un albero in via Castel San Giorgio ed uno in viale Maria a Maccarese, oltre ad un grosso ramo in via Orosei a Passoscuro. Al confine tra i comuni di Fiumicino e Roma, tra via Portuense e via della Muratella, segnalata la caduta di grossi rami.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

