Maltempo Lombardia, neve a bassa quota nel Varesotto: imbiancata anche Varese | FOTO

La tempesta Caetano ha portato neve fino a bassa quota al Nord-Ovest e un deciso calo delle temperature. In Lombardia, è stata imbiancata dalla neve anche la città di Varese, che si trova a 400 metri s.l.m., dove finora sono caduti 5cm. Al momento la temperatura è di +1°C. Sul resto della provincia, si registrano accumuli di 12cm a Valganna (circa 460 metri s.l.m.) e 10cm a Marchirolo (circa 500 metri s.l.m.). Scendendo di quota, si registrano accumuli di 3-4cm in località come Ispra, Tradate e Somma Lombardo, tra i 200 e i 300 metri s.l.m..

In Lombardia, fitte nevicate hanno interessato anche Valtellina e Valchiavenna.

