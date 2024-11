Maltempo Lombardia: fitte nevicate in Valtellina e Valchiavenna, anche in fondovalle | FOTO

MeteoWeb

Dalla serata di oggi, Valtellina e Valchiavenna sono investite da fitte nevicate anche sul fondovalle, alle quote più basse. Abbondanti le precipitazioni nevose nelle località turistiche montane come Aprica, Chiesa in Valmalenco, Bormio, Livigno e Valfurva dove a breve inizierà la nuova stagione sciistica. Diversi i passi alpini chiusi e gli altri transitabili unicamente con le catene montate. La Polstrada del Comando provinciale di Sondrio invita alla massima prudenza gli automobilisti perché anche le principali strade, come la statale 38 dello Stelvio e la 36 dello Spluga, cominciano ad ammantarsi di coltre bianca e la percorribilità diventa più difficile. In azione i primi mezzi spazzaneve e spargisale. Il timore ora è anche di possibili gelate durante le ore notturne per il forte abbassamento delle temperature.

