Maltempo Marche, prima nevicata sulle piste di Frontignano | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Prima nevicata sui monti dell’Appennino marchigiano. Le piste da sci di Frontignano, nel comune di Ussita (MC), sono tutte completamente imbiancate, ma le precipitazioni nevose, nel corso della notte, hanno interessato anche le zone leggermente più a valle rispetto alle vette della catena montuosa. Il sindaco di Ussita, Silvia Bernardini, ha postato dei video sui propri account social proprio per salutare l’arrivo della neve. Per salire verso Frontignano, occorre essere equipaggiati di catene o pneumatici invernali.

A Frontignano e Bolognola gli impianti di risalita dovrebbero riaprire tra il 7 e l’8 dicembre. Il turismo invernale, in questo lembo di Marche, è molto atteso e costituisce una risorsa importante per gli operatori del settore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.