Maltempo, l’Abruzzo si risveglia in inverno: gelo e neve sopra i 600 metri | FOTO e VIDEO

Parentesi invernale al Centro-Sud e anche in Abruzzo, dove, come preannunciato, si registrano nevicate anche a bassa quota, a partire dai 600 metri. Sulla costa, dopo le intense piogge in serata e nella notte, a farla da padrone è ora il vento. Brusco calo delle temperature, che hanno sfiorato i -10°C in alta montagna. In base ai rilevamenti della rete di monitoraggio di caputfrigoris.it, la temperatura più bassa si è registrata al Rifugio Franchetti, nel Teramano, con -8,9°C. “Irrisori gli accumuli nevosi nella zona di Campo Imperatore sferzata dai forti venti. Questa mattina il wind chill (temperatura percepita) ha raggiunto i -21,4°C, con una temperatura di -7,3°C e raffiche oltre i 100km/h”, segnala la pagina Facebook “Meteo AQ Caput Frigoris”.

Non risultano al momento disagi o criticità particolari a causa del maltempo in corso. Intanto, arrivano immagini da cartolina dalle località imbiancate dalla neve.

