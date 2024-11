Risveglio magico con il vortice gelido, la neve abbraccia il Centro/Sud | FOTO

MeteoWeb

Un’ondata di aria gelida proveniente dai Balcani ha portato con sé un clima decisamente invernale su molte regioni italiane, trasformando i panorami in quadri suggestivi. Il vortice freddo in arrivo sul Sud Italia ha innescato un calo termico significativo, accompagnato da forti venti settentrionali e precipitazioni diffuse.

Le aree maggiormente interessate sono il medio versante adriatico, il Sud e la Sicilia, dove il blitz invernale si manifesta con tutta la sua intensità. La neve, regina incontrastata, ha fatto la sua comparsa sugli Appennini, spingendosi al di sotto dei 1000 metri.

I borghi montani si sono risvegliati sotto una coltre bianca, regalando paesaggi da cartolina. Scene che sembrano uscire da un racconto natalizio, con tetti imbiancati, boschi silenziosi e un’atmosfera che invita a riscoprire la bellezza della natura invernale.

