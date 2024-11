Blitz gelido in Calabria, Gambarie imbiancata dalla neve è uno spettacolo | FOTO

MeteoWeb

Un’ondata di aria gelida proveniente dai Balcani ha portato clima invernale in molte regioni italiane. Il vortice freddo ha determinato un calo termico significativo, forti venti settentrionali e precipitazioni diffuse, colpendo soprattutto il medio versante adriatico, il Sud e la Sicilia. In Calabria, la località di Gambarie (Santo Stefano in Aspromonte) in provincia di Reggio Calabria sta registrando una nevicata in queste ore, con i fiocchi che hanno imbiancato le strade e i tetti, regalando un paesaggio incantevole. I boschi silenziosi e l’atmosfera suggestiva sembrano usciti da un racconto natalizio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

