Maltempo e neve, in Valle d’Aosta mezzi in campo per la pulizia delle strade

In Valle d’Aosta il personale e i mezzi sgombraneve di ANAS sono in azione per la pulizia, il trattamento e l’allargamento della carreggiata dalla neve lato strada lungo le tratte in gestione a causa delle nevicate che a partire da questa notte stanno interessando la regione. Mezzi spazzaneve e spargisale sulla statale 26 ”della Valle d’Aosta” in località Combemar, nel Comune di La Thuile, in corrispondenza del bivio per Les Suches (km 152,200) e sulla statale 27 ”del Gran San Bernardo” a Saint-Rhémy-en-Bosses (km 21).

ANAS ricorda, viste le previsioni meteorologiche sfavorevoli e la volontà dell’Ente gestore francese di interdire il traffico in via preventiva sulla tratta di competenza del Colle del Piccolo San Bernardo, a partire dalle 10 di questa mattina la SS26 ”della Valle d’Aosta” è chiusa al traffico a partire da località Combemar, nel Comune di La Thuile. Durante la chiusura è possibile raggiungere la Francia attraverso il Traforo del Gran San Bernardo (T2) o in alternativa attraverso il Traforo del Frejus (T4), a causa dell’attuale chiusura del Traforo del Monte Bianco per manutenzioni (T1). Lo sgombero neve e il trattamento della carreggiata con le miscele saline proseguiranno senza sosta fino al termine della fase di maltempo e al rialzo delle temperature.

