Vento forte, potenti raffiche in Calabria: danni e disagi, numerosi alberi abbattuti | FOTO

Nella notte forti raffiche di vento hanno colpito la Calabria, con particolare intensità nelle province di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia, provocando danni e disagi. I Vigili del Fuoco di Cosenza hanno ricevuto oltre 100 richieste di intervento, principalmente per cornicioni, rami e alberi pericolanti. In via Misasi, nel centro di Cosenza, il vento ha fatto cadere un semaforo durante la notte. Numerosi alberi sono stati abbattuti, causando l’ostruzione di strade e danni a veicoli in sosta.

Fortunatamente, non si registrano feriti e i soccorsi sono in atto. Attualmente, il vento si è attenuato, ma persiste il maltempo con piogge diffuse.

In provincia di Catanzaro, i Vigili del Fuoco hanno già completato 59 interventi, con altri 6 in corso sia nel capoluogo che a Lamezia Terme, mentre 34 ulteriori richieste sono in attesa di essere gestite. Anche nel Vibonese la situazione è critica: sono stati effettuati 16 interventi, con 2 ancora in corso, concentrati soprattutto nella zona di Serra San Bruno.

