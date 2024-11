Maltempo, vento forte a Reggio Calabria: impetuosa mareggiata a Scilla | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La notte scorsa Reggio Calabria è stata colpita da un’intensa ondata di maltempo, caratterizzata da piogge abbondanti e venti fortissimi. Non sono mancati fenomeni di mareggiata lungo la costa. A corredo dell’articolo le immagini da Scilla: il video, realizzato questa mattina, mostra il mare in tempesta e l’effetto delle forti correnti sul paesaggio costiero.

