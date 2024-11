Maltempo: rischio neve e ghiaccio a Roma, firmata ordinanza dal sindaco Gualtieri

MeteoWeb

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato un’ordinanza che introduce una serie di misure straordinarie per affrontare eventuali emergenze legate a neve, ghiaccio e ondate di freddo previste per l’inverno 2024-2025. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del “Piano speditivo per rischio neve e ghiaccio“, redatto dalla Protezione Civile di Roma Capitale, e punta a garantire la sicurezza stradale e il supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Tra le misure principali, è prevista l’apertura straordinaria di strutture di accoglienza per i senza fissa dimora, con deroghe ai requisiti regionali, e l’attivazione di aree “safe space” notturne per ridurre il rischio di ipotermia. In tema di viabilità, l’ordinanza consente la circolazione solo ai veicoli equipaggiati con pneumatici invernali o catene in caso di neve o ghiaccio. Inoltre, è stata disposta la proroga dei turni taxi per garantire una maggiore mobilità in condizioni critiche.

Per quanto riguarda gli obblighi per i cittadini, sarà necessario sgomberare la neve dai marciapiedi adiacenti agli edifici tra le ore 8:00 e le 20:00. È inoltre raccomandata la protezione delle tubature contro il gelo. In caso di maltempo, il documento prevede interventi tempestivi da parte dei Municipi e delle aziende di servizi per assicurare la viabilità e la sicurezza delle strade.

L’ordinanza, immediatamente esecutiva, è consultabile sull’Albo Pretorio di Roma Capitale.

