Nuova ondata di maltempo in Sicilia: situazione critica tra Fiumefreddo e Giarre, A18 Messina-Catania allagata | VIDEO

Nuova giornata di maltempo in Sicilia: le avverse condizioni meteo stanno colpendo in modo particolare la costa orientale, soprattutto la zona tra tra Taormina e Catania. Numerosi automobilisti sono bloccati in queste ore sulla A18 Messina-Catania a causa degli allagamenti che stanno creando disagi. Situazione critica in particolare tra Fiumefreddo e Giarre, dove il traffico è completamente paralizzato. I vigili del fuoco sono intervenuti per cercare di far defluire l’acqua che ha formato ampie pozzanghere su entrambe le corsie. Il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) consiglia agli automobilisti diretti verso Catania di uscire a Fiumefreddo. Anche sulla SS114, che collega la zona al capoluogo etneo, si registrano forti rallentamenti.

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono stati impegnati per tutta la notte per i danni del maltempo. Trenta interventi sono stati eseguiti in tutto il territorio della provincia a partire dalla mezzanotte fino alle 8 del mattino. E sono in corso ancora altri 20 interventi, riguardanti il soccorso a persone, danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero di auto e veicoli. I territori principalmente interessati sono i comuni di Giarre, Acireale e Linguaglossa. I pompieri sono intervenuti sull’autostrada A18 tra Fiumefreddo di Sicilia e Giarre per prestare soccorso ad automobilisti bloccati. Richiamato il personale dei Vigili del Fuoco in servizio straordinario per garantire supporto ed assistenza. In azione anche sommozzatori e soccorritori fluviali inviati dal Comando provinciale di Siracusa per garantire supporto operativo alle squadre locali. Ad Acireale i Vigili del Fuoco sono intervenuti in seguito al crollo di un muro perimetrale in via Giorgio La Pira, nei pressi della Circonvallazione. Nessun danno a persone.

