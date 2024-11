Maltempo Sicilia, case allagate a Siracusa: evacuazioni e soccorsi | VIDEO

MeteoWeb

Situazione meteo migliorata nel Siracusano, dove è in fase conclusiva il lavoro dei Vigili del Fuoco a seguito del maltempo che dalla mattina di ieri ha colpito la provincia. Nelle ultime 24 ore sono stati svolti più di 80 interventi per operazioni di soccorso, allagamenti e danni d’acqua, specialmente nel capoluogo aretuseo: criticità nel quartiere Borgata, dove sono state evacuate dalle proprie abitazioni allagate circa una decina di persone, tra cui anziani e bambini. Nella zona, l’acqua ha raggiunto anche il metro di altezza. Sulla SP12, strada “Spinagallo”, squadre ordinarie e soccorritori fluviali hanno soccorso i conducenti di alcune decine di auto in panne, come dimostra il video a corredo dell’articolo. Gli automobilisti sono stati accompagnati dai Carabinieri al vicino ippodromo, in attesa che l’acqua defluisse rendendo nuovamente percorribile la carreggiata. Sul posto sono stati impegnati anche i Vigili del Fuoco e la Polizia municipale. Non ci sono stati feriti o gravi situazioni di pericolo.

Solo nelle ultime 24 ore, nel Siracusano sono caduti: 136mm a Solarino, 100mm a Melilli, 75mm a Cassibile, 60mm a Siracusa, 56mm a Priolo, 45mm a Villasmundo. Mentre i dati delle ultime 48 ore indicano picchi di oltre 250mm: 257mm a Melilli, 249mm a Solarino, 171mm a Carlentini, 165mm a Cassibile, 147mm a Priolo, 137mm a Villasmundo, 129mm ad Avola, 124mm a Siracusa.

