Maltempo Sicilia, a novembre a Giarre il 60% della pioggia del 2024

MeteoWeb

Giarre è l’epicentro della violenta ondata di maltempo che ha colpito la costa catanese nella giornata di ieri, mercoledì 13 novembre. Con 510mm di pioggia caduta in appena 8 ore, la località ha persino sfiorato il record pluviometrico nazionale. Gli ultimi 9 giorni, come per il resto della Sicilia orientale, sono stati caratterizzati da forti piogge, che portano l’accumulo del mese al 14 novembre a ben 1061mm a Giarre. In soli 9 giorni, dal 5 al 13 novembre, è caduto il 60% della pioggia cumulata nell’intero 2024 finora, ossia ben 1769,1mm.

Sono numeri che danno ancora di più l’idea delle eccezionali quantità di pioggia caduti a novembre a Giarre, soprattutto se si considera il lungo periodo di siccità che ha colpito la Sicilia nel resto dell’anno. Dopo un mese di gennaio con 280mm di pioggia, la maggior parte caduti in un singolo giorno, solo il mese di ottobre ha registrato piogge degne di nota con 171mm mensili. Importanti anche i 64,7mm e i 66,8mm caduti rispettivamente nei mesi di agosto che settembre, rilevanti proprio per essere stati registrati nel periodo più secco dell’anno in Sicilia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.