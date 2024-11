Maltempo Sicilia: la complessa predicibilità dei rovesci localizzati

MeteoWeb

L’evento meteorologico avvenuto ieri in Sicilia rappresenta un interessante caso di studio sulla complessità e la localizzazione dei fenomeni temporaleschi intensi. Nelle aree ioniche delle province di Catania e Messina, una serie di rovesci persistenti e distribuiti chirurgicamente ha colpito una ristretta fascia di territorio, portando a precipitazioni intense e cumulative significative, che localmente hanno raggiunto anche i 60 mm. Il fenomeno, iniziato intorno a mezzogiorno, ha continuato per gran parte del pomeriggio con una sequenza di rovesci alternati, spesso moderati ma talvolta di forte intensità.

La predicibilità di eventi di questo tipo è particolarmente complessa. La formazione di rovesci localizzati dipende da una combinazione di fattori atmosferici, orografici e marini, che possono amplificare o limitare l’entità delle precipitazioni in aree specifiche. Le tecnologie meteorologiche attuali consentono di monitorare con buona accuratezza la probabilità di precipitazioni intense, ma l’estrema variabilità spaziale rende difficile prevedere con precisione quali microaree saranno maggiormente colpite. È questo che rende fenomeni come quello osservato in Sicilia di difficile gestione preventiva.

A livello di impatto al suolo, questi rovesci concentrati su zone ristrette possono comunque generare effetti significativi, soprattutto in presenza di terreni già saturi o di versanti esposti a fenomeni di ruscellamento rapido. I rischi includono accumuli d’acqua temporanei, allagamenti localizzati, e potenziali frane, in particolare lungo pendii e aree di raccolta delle acque piovane. Nelle aree urbane, questi fenomeni possono inoltre sovraccaricare le reti di drenaggio, con conseguenti allagamenti delle vie e delle infrastrutture.

Data l’imprevedibilità e la rapida evoluzione di tali eventi, è essenziale un approccio prudente e preparato. La popolazione e le amministrazioni locali devono restare informate attraverso sistemi di allerta rapida, e devono prendere misure preventive come la pulizia delle vie di drenaggio e la gestione delle aree a rischio di ruscellamento. Inoltre, il monitoraggio in tempo reale con radar meteorologici e sensori a terra consente di identificare tempestivamente gli accumuli di pioggia e intervenire in caso di necessità.

In definitiva, questo episodio in Sicilia sottolinea l’importanza di combinare previsioni meteorologiche aggiornate con una preparazione locale per ridurre i rischi legati a fenomeni meteorologici intensi e localizzati.

