Maltempo Sicilia, riunione in Prefettura a Catania: 150 Vigili del Fuoco al lavoro

MeteoWeb

L’emergenza maltempo va avanti dopo l’alluvione che ha colpito la costa catanese ma si attende un miglioramento nelle prossime ore. È quanto emerso dal vertice tenutosi questo pomeriggio in Prefettura a Catania. Ad aprire il dibattito il Prefetto, Maria Carmela Librizzi, che ha spiegato: “la call ha riguardato la zona tra Riposto, Mascali e Giarre, ma non ci sono stati né feriti, né dispersi. L’autostrada è stata parzializzata nella carreggiata in direzione Catania. Ci sono state due frane a Mascali e sulla timpa. A Torre Archirafi sta piovendo e abbiamo avuto anche l’evacuazione di una famiglia. C’è una presenza di diverse squadre della Protezione Civile e siamo in contatto con l’Enel perché sono saltate alcune cabine. È previsto comunque un miglioramento e le forze dell’ordine sono intervenute laddove c’erano situazioni di rischio. In alcuni punti la viabilità risulta compromessa”.

150 Vigili del Fuoco al lavoro

Il comandante regionale dei Vigili del Fuoco, Agatino Carriolo, ha parlato degli interventi che si sono svolti oggi: “i Vigili del Fuoco sono 150 per un centinaio di interventi, sono state recuperate persone a Torre Archirafi ed è in atto un’attività di prosciugamento. Sono stati raddoppiati i turni. Le conseguenze di una precipitazione intensa sono state gravose. Stanno operando anche i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. I componenti degli organi locali con quelli del volontariato fanno assistenza alla popolazione. Cercheremo di essere presenti sul territorio“. Il comandante provinciale Felice Iraca ha aggiunto: “stiamo operando con 155 uomini dopo aver fatto il primo intervento ad Acireale prima delle 5. 110 interventi da stamattina, ne abbiamo una sessantina ancora da espletare. Ci sono state persone bloccate nelle loro autovetture. In questo momento stiamo lavorando su due cabine elettriche a Giarre e Acireale. Abbiamo tutte le sedi operative e anche altre squadre da tutta la Sicilia e da Reggio Calabria”.

Sebastiano Granata della Protezione Civile ha parlato delle operazioni svolte durante l’emergenza: “abbiamo mandato associazioni di volontariato e i COC. A Giarre il flusso d’acqua è arrivato proprio alla sede del COC”.

Il comandante della Polstrada: “c’è solo un restringimento tra Fiumefreddo e Giarre sull’autostrada. Occorre una costante cultura delle zone di deviazione delle acque soprattutto per i cavalcavia. Le strade alternative non sono in grado di assorbire il traffico. Speriamo che il maltempo si fermi”. “Rispondiamo alle varie chiamate mandando le nostre forze nelle zone più danneggiate e abbiamo inviato uomini e mezzi da Catania”, aggiunge il Questore Giuseppe Bellassai.

Protezione Civile: “danni alle abitazioni nel Catanese”

Per il maltempo in Sicilia sono “segnalati danni alle abitazioni, in particolare nel Catanese“, rende noto su X il Dipartimento della Protezione Civile che aggiunge come siano “all’opera 150 Vigili del Fuoco per soccorso e assistenza alla popolazione, ripristino della viabilità, e interventi con le idrovore“. Da Roma è “partito un team del Dipartimento Protezione Civile“.

